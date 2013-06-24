Расписание столичных лекций: 24 – 28 июня

Фото: М24.ru

Понедельник, 24 июня

В пресс-центре РИА Новости покажут фильм режиссера-документалиста Козимы Данноритцер "Заговор вокруг лампочки". Его автор специализируется в областях экологии, истории и науки и на этот раз привлекает внимание к конфликту между производителем и потребителем. Согласно легенде, в начале 1920-х тайный картель ограничил срок эксплуатации лампы накаливания, обеспечив себе стабильный доход. Так родился принцип существования производителей: специально сокращать срок службы выпускаемых товаров, чтобы заставить покупателей чаще приобретать продукцию.

В последующей дискуссии экономисты, социологи и маркетологи попытаются найти ответ на вопросы: почему так часто рвутся чулки, перегорают лампочки, ломается разнообразная техника; сможет ли современное общество выжить без запланированного снижения срока годности; кто навязывает потребителям стереотипы поведения и многие другие.

Начало в 19.00. Вход свободный, но необходима регистрация по телефону (495) 645-64-72 или по e-mail: accreditation@rian.ru. Вход в Агентство при наличии паспорта.

Адрес: ФГУП РАМИ "РИА Новости", Зубовский бульвар, 4.

В институте "Стрелка" футуролог и профессор робототехники из США Илла Нуркбахш расскажет о взаимодействии людей с роботами, а роботов – с окружающим миром. Слушатели узнают о том, как люди будут делить мир с роботами, как будут выглядеть города благодаря переходу от привычных интерактивных сообщений к разным видам мультиконтинентального телеприсутствия.

Начало в 20.00. Вход свободный, но необходима регистрация.

Адрес: институт "Стрелка", Берсеневская набережная, дом 14, строение 5а.

Вторник, 25 июня

На территории Artplay состоится лекция Алексея Верещагина "Что говорят нам собаки? Как научиться понимать поведение животного". По словам кинологов, собаки способны выражать любые оттенки своего настроения, рассказывать о здоровье и предупреждать об опасности. Человеку лишь нужно научиться распознавать эти знаки. Из лекции слушатели смогут узнать о мимике и выразительных средствах собак.

Начало в 19.30.

Адрес: Artplay, улица Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 3.

В Центре экономии ресурсов на дизайн-заводе Flacon пройдет встреча с американскими студентками, которые расскажут, как устроена система сбора и переработки бытовых отходов в США.

Начало в 19.30. Вход за свободное пожертвование.

Адрес: Центр экономии ресурсов на Flacon, улица Большая Новодмитровская. 36, строение 26.

Среда, 26 июня

В Московской школе кино проведут мастер-класс "Художественная постановка в кино". Художник-постановщик Жанна Пахомова поделится своим опытом и объяснит, что сложнее – реальность или вымышленный мир? Что необходимо учитывать, выбирая место для съемок? Как создаются декорации и что с ними потом происходит? Какими навыками должен обладать художник-постановщик?

Начало в 19.00. Необходима регистрация.

Адрес: Московская школа кино, улица Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 3, корпус B, 5 этаж, аудитория B 5.

Четверг, 27 июня

В Школе культурной фотографии прочтут лекцию "От камеры-обскуры до Instagram: краткая история фотографии". Слушатели узнают когда, как и зачем люди стали пытаться зафиксировать то, что они видят? Что приходилось делать, пока наука не открыла способы зафиксировать изображение? Когда появилась фотография, и существовал ли фотоаппарат до ее изобретения?

Начало в 19.00. Стоимость – 300 рублей, необходима регистрация.

Адрес: Школа культурной фотографии, Средний Кисловский переулок, дом 3, строение 3.

Пятница, 28 июня

В центре современной культуры "Гараж" расскажут об искусстве времен перестройки. На лекции речь пойдет об аукционе "Сотбис", который прошел в Москве в 1988 году, и стал звездным часом современных русских художников. Именно тогда работа Гриши Брускина была продана за рекордную цену $416 тысяч.

Начало в 19.30.

Адрес: Центр современной культуры "Гараж", улица Крымский Вал, дом 9, строение 45.

Вход свободный, количество мест ограничено, просьба приходить заранее.

В 1970-х мода на бедность сменилась любовью к роскоши. На Западе окончательно сформировалось общество потребления, предлагающее человеку то, что он хочет. Какие нравы царили тогда, как стили сменяли друг друга, переходя от деловой классики к яркому диско? Об этом можно будет узнать на лекции в кафе "Читалка".

Начало в 19.30. Стоимость − 250 рублей.

Адрес: кафе "Читалка", улица Жуковского, дом 4.