13 июня в институте "Стрелка" пройдет лекция, посвященная проблеме чистой воды.

На данный момент более миллиарда людей в мире не имеют доступа к питьевой воде. По прогнозам ООН, к 2050 году почти каждый четвертый житель планеты будет жить в стране с хронической или периодической нехваткой пресной воды. И, если сейчас идет соперничество за разработку нефтяных скважин, то в будущем страны будут конкурировать за источники пресной воды.

На конференцию "Последняя капля: что будет с водой?" пригласили экспертов из разных стран. Они расскажут о проектах по очистке воды – от очищающих бутылок до самоочищения рек, а также поговорят о том, что будет с водой в будущем.

Участники:

Эштон Хант — управляющий директор компании LifeSaver — working to end water poverty, Англия

Кристофер Лилхолм — представитель компании Kinetiko — Better water and a better planet, Дания

Юрий Медовар — кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник лаборатории гидрогеологических проблем охраны среды Института водных проблем РАН, Россия

Елизавета Козлова — географический факультет МГУ, Россия

Дмитрий Парамонов — представитель компании Aqua Sciences

Сетевое издание М24.ru проведет прямую трансляцию лекции, которая начнется 13 июня в 20.00.

