Москва 24 покажет, какой будет программа фестиваля "Спасская башня"

16 августа в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная XI Международному военно-музыкальному фестивалю "Спасская башня". В этом году фестиваль будет проходить с 24 августа по 2 сентября.

Подробнее о программе этого года расскажут:



руководитель Службы коменданта Московского Кремля ФСО России – комендант Московского Кремля, член Общественного совета фестиваля, генерал-лейтенант Сергей Хлебников;

руководитель дирекции фестиваля, ответственный секретарь Общественного совета фестиваля Сергей Смирнов;

министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;

начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ – главный военный дирижер полковник Тимофей Маякин;

генеральный директор Конноспортивного клуба "Кремлевская школа верховой езды" Борис Петров;

заместитель начальника оркестра – начальник второго отделения – военный дирижер Президентского оркестра СКМК ФСО России, музыкальный руководитель Фестиваля детских духовых оркестров "Спасская башня – детям", полковник Евгений Никитин;

представители Министерства обороны РФ, посольств и атташатов стран-участниц фестиваля.

Трансляцию смотрите на этой странице 16 августа в 12:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.