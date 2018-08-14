Москва 24 покажет, какой будет программа фестиваля "Спасская башня"

16 августа в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная XI Международному военно-музыкальному фестивалю "Спасская башня". В этом году фестиваль будет проходить с 24 августа по 2 сентября.
Подробнее о программе этого года расскажут:
- руководитель Службы коменданта Московского Кремля ФСО России – комендант Московского Кремля, член Общественного совета фестиваля, генерал-лейтенант Сергей Хлебников;
- руководитель дирекции фестиваля, ответственный секретарь Общественного совета фестиваля Сергей Смирнов;
- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
- начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ – главный военный дирижер полковник Тимофей Маякин;
- генеральный директор Конноспортивного клуба "Кремлевская школа верховой езды" Борис Петров;
- заместитель начальника оркестра – начальник второго отделения – военный дирижер Президентского оркестра СКМК ФСО России, музыкальный руководитель Фестиваля детских духовых оркестров "Спасская башня – детям", полковник Евгений Никитин;
- представители Министерства обороны РФ, посольств и атташатов стран-участниц фестиваля.
Трансляцию смотрите на этой странице 16 августа в 12:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.