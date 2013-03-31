"Спартак" и "Кубань" сыграли вничью - 2:2

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве на стадионе "Лужники" состоялся матч 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги между "Спартаком" и краснодарской "Кубанью". Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

Каждой из команд в этом матче требовалась только победа. "Рубин" и "Динамо" выиграли свои матчи и опередили соперников по сегодняшнему матчу в таблице. Кроме того, осечка "Анжи" давала шанс приблизиться к махачкалинцам в борьбе за второе место.

"Спартак" начал с места в карьер. Уже на 2-й минуте подопечные Валерия Карпина заработали право на опасный штрафной с правого фланга. Чельстрем попытался закрутить мяч в ближний угол, но голкипер "Кубани" Беленов не без труда отразил удар.

Спустя две минуты Дмитрий Комбаров имел шанс отличиться после розыгрыша углового, но мяч после его удара прошел рядом со штангой.

Несмотря на атаки "Спартака", первые минуты матча прошли в абсолютной тишине - болельщики решили почтить молчанием память недавно погибшего фаната "красно-белых" Ильи Тумбы.

На 7-й минуте Кубань создала первый серьезный момент у ворот "красно-белых". Бальде получил мяч в непосредственной близости от ворот Песьякова, но пробил в облака.

Спустя пять минут стражу ворот "Спартака" все же пришлось вступить в игру, - Песьяков вышел на перехват опаснейшего навеса и достал мяч кончиками пальцев.



Фото: ИТАР-ТАСС

Следующие десять минут прошли в достаточно спокойном темпе, казалось, команды успокаивают друг друга, чтобы затем "взорваться" и доставить противнику массу неприятностей. Затишье прервал гол "Спартака", который получился несколько курьезным - Уорис прорвался по флангу и прострелил в центр штрафной площади, где мяч угодил сначала в Кулика, затем в Каборе и отскочил в угол ворот Беленова.

Мяч сначала записали на Кулика, и лишь спустя пять минут на табло появилась "правильная" фамилия.

Пропущенный гол подействовал на "Кубань", как ушат холодной воды, - игроки гостей немедленно добавили в скорости и начали создавать угрозы воротам Песьякова одну за одной. Сначала Букур пробил мимо ворот, затем Бальде вышел один на один с вратарем "красно-белых", но не сумел перебросить мяч через Песьякова.

Спустя три минуты от серьезных неприятностей "Спартак" уберег Кариока, выбивший мяч практически с линии ворот. Перерыв пришелся весьма кстати для москвичей - последние минуты тайма прошли при подавляющем преимуществе "Кубани".

Второй тайм "Спартак" начал намного активнее - отдых явно пошел на пользу подопечным Карпина. На 53-й минуте комбинация с участием Дзюбы, Кирилла Комбарова и Мовсисяна могла оказаться голевой, но Юра пробил мимо ворот.

В следующей атаке мяч после удара Чельстрема пролетел над перекладиной ворот Беленова.



Фото: ИТАР-ТАСС

"Кубань" не собиралась отсиживаться в обороне и ответила голом на атаки "Спартака". Озбилиз обыграл спартаковского защитника и закрутил мяч прямо в "девятку" ворот "красно-белых". Песьяков провожал мяч взглядом.

"Спартак" немедленно ринулся забивать, но получилось наоборот - увлекшиеся атакой москвичи получили мяч в свои ворота. Букур обыграл Кирилла Комбарова и пробил в угол ворот. Песьяков до снаряда не дотянулся. После гола спартаковские трибуны начали скандировать "Дикань! Дикань!", требуя вернуть "пост №1" украинскому голкиперу.

Гости, неожиданно оказавшиеся в роли лидеров, прогнозируемо начали "сушить" игру, и до поры до времени им это удавалось. До 82-й минуты, когда Хурадо неотразимо пробил с линии штрафной площади в "девятку" ворот Беленова. Отчаянный прыжок голкипера ситуацию не спас.

В оставшееся время "Спартак" устроил нечто похожее на навал на ворота "Кубани", но до голевых моментов дело так и не дошло - уверенно действовали защитники и вратарь гостей.

2:2 - и "Спартак", "Кубань" и "Динамо" с 37 очками делят пятое место в турнирной таблице.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Кубани" Леонид Кучук заявил, что не совсем доволен результатом матча, а наставник "Спартака" встал на защиту Песьякова.

"Хотелось бы сказать, что если после каждого гола наши болельщики будут кричать "Дикань!", то это не поможет ни Песьякову, ни Реброву. В следующем году будут действовать новые правила, по которым Дикань будет считаться легионером, поэтому пробуем Песьякова основным вратарем. А что касается первого гола - это случайность, почти как гол Йиранека с 40 метров. Песьяков несколько раз спасал ворота в первом тайме, но об этом почему-то все забыли", - сказал Карпин.

Василий Макагонов @vmakagonov