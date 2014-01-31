Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января 2014, 11:02

Спорт

"Спартак" отдал в аренду защитника Хуана Инсаурральде

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" расстался с аргентинским защитником Хуаном Инсаурральде. Игрок на правах аренды будет выступать за греческий ПАОК.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Аргентинец должен пройти медицинский осмотр и подписать контракт с греческой командой. ПАОК рассчитывает оставить за собой возможность выкупа Инсаурральде у "Спартака" по итогам сезона.

Отметим, что в составе "красно-белых" аргентинец провел в этом году девять игр.

Сайты по теме


Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2013-2014
Спартак трансферы Хуан Инсаурральде

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика