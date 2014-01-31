"Спартак" отдал в аренду защитника Хуана Инсаурральде

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" расстался с аргентинским защитником Хуаном Инсаурральде. Игрок на правах аренды будет выступать за греческий ПАОК.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Аргентинец должен пройти медицинский осмотр и подписать контракт с греческой командой. ПАОК рассчитывает оставить за собой возможность выкупа Инсаурральде у "Спартака" по итогам сезона.

Отметим, что в составе "красно-белых" аргентинец провел в этом году девять игр.