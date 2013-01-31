"Спартак" в гостях уступил новокузнецкому "Металлургу"

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Московский "Спартак" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ уступил новокузнецкому "Металлургу" со счетом 2:0. "Красно-белые" шесть раз получали численное преимущество по ходу встречи, но не сумели реализовать свои возможности.

Счет во встрече был открыт на 9-й минуте. "Металлург" реализовал первое же удаление в составе "Спартака". Метлюк нанес бросок от "синей линии", голкипер "красно-белых" подставил ловушку, но шайба упала за "ленточку".

Во втором периоде "Спартак" имел несколько неплохих возможностей сравнять счет, но нападающие москвичей не смогли пробить Ключникова, несмотря на то, что почти треть двадцатиминутки "Спартак" играл в большинстве.

На 55-й минуте хоккеисты "Кузни" сняли все вопросы о победителе матча, отправив вторую шайбу в ворота гостей. В результате комбинации Лазареву оставалось только подставить клюшку, и шайба оказалась в воротах "Спартака".

Подопечные Канарейкина не сумели продолжить победную серию и потерпели 32-е поражение в чемпионате КХЛ. "Спартак" остается на 13-й строчке в турнирной таблице Западной конференции.