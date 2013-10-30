Форма поиска по сайту

30 октября 2013, 22:24

Спорт

Московский "Спартак" обыграл "Сибирь" в домашнем матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над "Сибирью". Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственная шайба в этом поединке была заброшена на 29-й минуте. "Красно-белые" реализовали большинство - Кулик на дальней штанге замкнул передачу Козлова.

В третьем периоде "Сибирь" пыталась исправить положение, но разыграть лишнего игрока не дали хозяева, а смена вратаря на шестого полевого игрока никаких дивидендов гостям не дала. Итоговый счет поединка - 1:0 в пользу "Спартака".

После этой победы подопечные Канарейкина набирают 34 очка и поднимаются на шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

Отметим, что это вторая подряд домашняя победа "Спартака" - ранее со счетом 5:4 был повержен новокузнецкий "Металлург".

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2013/2014
Спартак КХЛ Сибирь

Главное

