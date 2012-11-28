Нападающий "Краснодара" Юра Мовсисян переходит в "Спартак"

Фото: vesti.ru

Армянский нападающий футбольного клуба "Краснодар" Юра Мовсисян в зимнее трансферное окно перейдет в московский "Спартак". В настоящий момент форвард проходит медицинское обследование в столичном клубе.

Условия сделки не разглашаются, сообщает армянский портал News.am.

Ранее в прессе появлялись публикации о заинтересованности "Спартака" в услугах Мовсисяна, но официального подтверждения этой информации не поступало.

Нападающий "Краснодара" и сборной Армении является одним из лидеров как клуба, так и сборной страны. Мовсисян принимал участие в матче, который в Армении считается одной из лучших игр национальной команды за все времена - гостевой победе над сборной Словакии со счетом 4:0. Мовсисян в той встрече сумел забить гол.

Мовсисяна сватали не только в "Спартак". В прошлое зимнее трансферное окно футболистом интересовался московский ЦСКА. А до этого сообщалось, что Мовсисян может продолжить карьеру в "Зените".