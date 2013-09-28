"Спартак" выиграл по буллитам у "Авангарда" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл в серии буллитов омский "Авангард". Основное время матча закончилось вничью - 2:2.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. "Спартак" реализовал первое же удаление в составе "Авангарда" - мощным броском отличился Куинт.

Второй период успешнее провели гости. На 22-й минуте Фролов удачно сыграл на добивании после броска Заборски и сравнял счет во встрече.

На 36-й минуте отличился Калинин - 2:1 в пользу "Авангарда".

В третьей двадцатиминутке "красно-белым" удалось отыграться. Произошло это, как и в случае с первым голом, когда у "Авангарда" на льду было четыре игрока. Куинт набросил на "пятачок", где Андерсон сумел подкорректировать полет шайбы - 2:2.

Основное время матча завершилось вничью, в овертайме команды также не сумели выявить сильнейшего. В серии буллитов гостям так и не удалось распечатать ворота Гласса, а вот "Спартак" забил - буллит реализовал новобранец команды Жердев. Именно его бросок принес "красно-белым" победу.

"Спартак" набирает 19 очков и поднимается на третью строчку в турнирной таблице. "Красно-белые" имеют в своем активе столько же баллов, как у лидера дивизиона - "Динамо", но уступают "бело-голубым" по дополнительным показателям.