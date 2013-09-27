"Спартак" проиграл дома "Автомобилисту" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" в домашнем матче КХЛ проиграл "Автомобилисту" из Екатеринбурга. Основное время матча завершилось вничью - 1:1, овертайм также не выявил победителя, а в серии буллитов сильнее оказались гости.

Обе шайбы в основное время матча были забиты во втором периоде. На 35-й минуте Крутов вышел один на один с голкипером "Автомобилиста" и вывел москвичей вперед - 1:0.

Спустя минуту гости отыгрались - Малыхин мощным броском поразил ворота Гласса.

В серии послематчевых буллитов единственную шайбу забросил игрок Толузаков. Спартаковцы трижды не смогли переиграть Коваржа.

После этой встречи "Спартак" набирает 17 очков и продолжает занимать четвертое место в Западной Конференции.