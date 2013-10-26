Московский "Спартак" победил "Ростов" - 2:0

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" в домашнем матче Российской футбольной премьер-лиги одержал победу над "Ростовом". Встреча завершилась со счетом 2:0.

Счет был открыт на 16-й минуте встречи. Мовсисян получил передачу в штрафной площади ростовчан, ушел от соперника и тот вынужден был нарушить правила. Арбитр Мешков без колебаний указал на одиннадцатиметровую отметку. К "точке" подошел сам пострадавший и уверенно развел мяч и Плетикосу по разным углам - 1:0 в пользу "Спартака".

На 33-й минуте судья имел все основания назначить второй пенальти в ворота "Ростова", но в итоге все обернулось желтой карточкой Мовсисяну, который в том эпизоде получил ногой по шее от Гацкана.

Спустя девять минут Мешков снова оказался в центре внимания. На этот раз он уже мог назначать пенальти в ворота "Спартака" и удалять Паршивлюка за игру рукой в штрафной площади, но свисток арбитра снова промолчал.

На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу "красно-белых".

Второй тайм москвичи начали гораздо увереннее и сразу же создали несколько опасных моментов. Ни один из них был реализован: Мовсисян дважды пробил в небеса, а Озбилиз вместе с голкипером перекинул и ворота.

На 76-й минуте хозяева забили второй мяч. Комбаров получил снаряд на фланге и навесил в центр штрафной площади. Плетикоса почему-то не пошел на перехват мяча, и Косте осталось только не промахнуться по пустым воротам, что он и сделал - 2:0 в пользу "Спартака".

Гости могли сократить разрыв в счете за пять минут до конца, но мяч после удара Дьякова со штрафного попал в перекладину.

"Спартак" одерживает очередную победу и продолжает погоню за "Зенитом" в борьбе за чемпионство. "Красно-белые" находятся на втором месте в турнирной таблице.