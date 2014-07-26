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Спорт

26 июля 2014, 22:46

"Спартак" и "Урал" забили восемь мячей на двоих в товарищеском матче

Спартак Урал товарищеские матчи

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" в товарищеском матче сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом". Поединок завершился результативной ничьей - 4:4.

"Красно-белые" уверенно начали матч и к 21-й минуте уже вели со счетом 3:0 благодаря точным ударам Дениса Глушакова и Артема Дзюбы, оформившего дубль.

Команда из Екатеринбурга усилиями Эдгара Манучаряна один мяч отыграла еще до перерыва, а во втором тайме подопечные Александра Тарханова отличились еще три раза. Результативными действиями отметились Спартак Гогниев, Александр Ерохин и Арсен Оганесян.

Уйти от поражение москвичи смогли лишь в самой концовке, когда цели достиг удар Лукаса Барриоса.

Напомним, что первый официальный матч под руководством нового главного тренера Мурата Якина "Спартак" проведет уже 1 августа. Соперником "красно-белых" в стартовом туре чемпионата России станет казанский "Рубин".

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