Футболисты "Спартака" согласились на зарплату по фиксированному курсу

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Футболисты московского "Спартака" достигли соглашения с клубом о фиксации валютных курсов при выплате зарплат. Об этом заявил капитан команды Артем Ребров, пишет "Чемпионат.ком".

Выплаты будут производиться по курсам 45 рублей за доллар и 55 рублей за евро.

"Действительно, руководство "Спартака" обратилось к футболистам с просьбой пойти клубу навстречу в отношении фиксации курса рубля. Все игроки прекрасно понимают, какая финансовая ситуация сложилась у нас на данный момент. Из-за скачка курсов валют бюджет клуба вырос практически в два раза. Естественно, ребята с пониманием отнеслись к такому предложению и зафиксировали курс рубля на определенных отметках.

Считаю, что это позитивный момент, мы достигли соглашения практически сразу, никаких противоречий не возникло. Не хотелось бы вдаваться в какие-то детали, скажу лишь, что речь идет о российских футболистах основного состава. Это и понятно: мы живем и работаем в России и готовы вместе разделять и решать определенные трудности, которые возникли сейчас у нас в стране", – сказал Ребров.

Ранее на фиксацию курса валют согласились игроки ЦСКА. Аргентинский защитник команды Марио Фернандес рассказал, что футболисты единогласно поддержали фиксацию курса валют.

Кроме того, 25 февраля главный тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что готов обсуждать с Российским футбольным союзом (РФС) фиксацию курса евро при расчете его зарплаты.