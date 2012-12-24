Столичный "Спартак" уступил "Барысу" в серии послематчевых буллитов

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный "Спартак" продолжил свою проигрышную серию, которая достигла уже 6 матчей. В домашнем поединке против "Барыса" "красно-белые" уступили по буллитам.

Едва ли не основной интригой противостояния был вопрос, сумеют ли наконец подопечные Канарейкина прервать свою безголевую серию или она достигнет пяти игр.

Счет был открыт во втором периоде. Точный бросок удался нападающему "Барыса" Доусу.

В заключительной двадцатиминутке "Спартак" устроил настоящий штурм ворот гостей и все же добился своего - за пять минут до конца встречи Юньков замкнул передачу Накладала. Несмотря на гол, "красно-белые" все же установили рекорд "засухи" - 317 минут без голов. Предыдущее "достижение" принадлежало "Нефтехимику" из Нижнекамска, который в сезоне 2004/2005 не забивал на протяжении 296 минут.

В овертайме шайб заброшено не было, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались гости.

"Спартак" потерпел шестое поражение подряд и остался на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции.