Столичный "Спартак" с минимальным счетом уступил "Югре"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" проиграл "Югре" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0, таким образом "красно-белые" продлили безголевую серию до четырех игр.

В первом периоде подопечные Канарейкина имели несколько хороших возможностей для взятия ворот, но не смогли воспользоваться ими. Гости могли воплотить в гол преимущество в двух лишних игроков, но так и не сумели пробить Яхина.

Во второй двадцатиминутке ход игры не изменился. Некоторое преимущество имела "Югра", но голкипер "красно-белых" уверенно справлялся с выпадами гостей.

Тем не менее, гол в ворота Яхина все-таки состоялся. На 52-й минуте Ситников получил пас на пятачке и не упустил возможность огорчить спартаковского голкипера.

Москвичи пытались спасти игру и за минуту до конца игры заменили вратаря шестым полевым игроком. Всю эту минуту спартаковцы владели шайбой, но до опасного броска дело так и не довели.

"Спартак" терпит очередное поражение и остается на последнем месте в Западной конференции. Уже четвертую игру подряд подопечные Канарейкина не могут поразить ворота соперника.