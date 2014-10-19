"Спартак" уступил "Уралу" в гостевом матче РФПЛ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский "Спартак" потерпел поражение в гостевом матче Российской футбольной премьер-лиги от екатеринбургского "Урала". Поединок завершился со счетом 2:0, хозяева забили по голу в каждом из таймов.

На 36-й минуте Александр Ерохин опередил защитников "красно-белых" при розыгрыше стандарта и головой отправил мяч в сетку ворот Артема Реброва.

На 65-й минуте Пабло Фонтанельо забил очень похожий гол при подаче с углового. Защитники "Спартака" вновь действовали не лучшим образом, позволив сопернику расстрелять ворота Реброва с убойной позиции.

Итоговый счет встречи 2:0 в пользу "Урала". "Спартак" остается на седьмой позиции в турнирной таблице премьер-лиги. Москвичи набрали 17 очков в 10 встречах.