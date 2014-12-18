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Происшествия

18 декабря 2014, 19:40

Суд отказал болельщице "Спартака" в иске к МВД Татарстана

Спартак суды судебные иски

Фото: ТАСС

Гагаринский суд столицы отказал болельщице "Спартака" Екатерине Степановой в иске к МВД Татарстана. Фанатка требовала возместить ей моральный вред в размере 105 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва".

Болельщица сочла, что полиция превысила должностные полномочия перед матчем "Рубин" - "Спартак", который состоялся 1 августа. В частности, стражи порядка заставляли пришедших на игру поклонниц "Спартака" раздеваться в ходе досмотра, в том числе снимать нижнее белье.

Сама Степанова все же избежала такой участи и прошла на трибуну, избежав досмотра. Правда, перед этим ей пришлось просидеть полтора часа в подтрибунном помещении. По возвращении в Москву она подала иск на полицию Татарстана.

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Действия казанской полиции вызвали большой общественный резонанс. МВД и прокуратура Татарстана провели проверку действий полицейских во время матча и не обнаружили никаких нарушений.

Стоит отметить, что матч "Спартак" - "Рубин" завершился разгромной победой московского клуба. "Красно-белые" отправили в сетку чужих ворот четыре безответных мяча.

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