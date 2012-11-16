"Спартаку" выдали разрешение на строительство малой арены

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" получил разрешение на начало строительства малой арены футбольного комплекса в Тушино. Что касается основной арены, то монолитные работы планируется завершить в январе 2013 года.

"По малой арене: мы получили документацию по устройству свайного основания, а также разрешение на работы нулевого цикла. Как только будет открыт ордер, так сразу и приступим к первому этапу строительства." - сообщил официальному сайту стадиона "Спартак" начальник отдела технического надзора строящейся арены Сергей Дадин.

По словам Дадина, малая арена будет располагаться к западу от основного стадиона.

Рассказал начальник отдела надзора и о строительстве основной арены. "Работы на стадионе "Спартак" идут по плану, - сказал Дадин. - Есть небольшое отставание по монтажу плит трибун. Это связано с поставками. На сегодняшний момент возможности монтажа выше, чем объемы доставки плит с заводов. В день мы можем устанавливать порядка 60 штук, но приходит лишь около 35".

Как отметил Дадин, в конце января 2013 года строители завершат монолитные работы над стадионом и начнут монтировать конструкции кровли.