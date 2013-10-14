"Спартак" обыграл "Медвешчак" в серии послематчевых буллитов

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над хорватским "Медвешчаком". Основное время поединка завершилось вничью - 2:2, а в серии послематчевых буллитов удача улыбнулась столичным хоккеистам.

Счет был открыт на 8-й минуте встречи. Райан поразил ворота голкипера "Спартака" Гласса в ходе атаки с левого края.

В начале второго периода москвичи сравняли счет в результате контратаки. Ванделль убежал от защитника, сблизился с вратарем и отправил шайбу в "девятку" ворот "Медвешчака" - 1:1.

В самого середине второй двадцатиминутки хозяева снова вышли вперед. "Медвешчаку" удалась красивая комбинация, в результате которой Чичу получил шайбу на дальней штанге ворот Гласса и поразил уже пустую "рамку" - 2:1.

На 52-й минуте "Спартак" вновь восстановил равновесие благодаря мощному выстрелу Куинта. В основное время матча больше отличиться никому не удалось. Овертайм также прошел без заброшенных шайб.

В серии послематчевых буллитов победной оказалась шайба спартаковца Ванделля.

"Спартак" одерживает победу и поднимается на девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. "Красно-белые" лишь по дополнительным показателям уступают "Атланту", который расположился на восьмом месте.