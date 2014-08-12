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Спорт

12 августа 2014, 16:45

Нападающий "Спартака" Барриос отдан в аренду "Монпелье"

Спартак трансферы Лукас Барриос Монпелье

Фото: nike.com

Нападающий "Спартак" Лукас Барриос перешел на правах аренды во французский "Монпелье", сообщает официальный сайт французского клуба. "Красно-белые" расстались с игроком из-за его крайне низкой результативности.

На пресс-конференции после матча "Динамо" - "Спартак" главный тренер "красно-белых" Мурат Якин заявил, что Барриосу необходимо "переориентироваться", но не уточнил, что имеется в виду под этим понятием.

Отметим, что форвард выступал за "Спартак" на протяжении года и за это время забил два мяча. Примечательно, что один из голов он провел уже в этом чемпионате - в матче против "Рубина".

По окончании срока аренды - года - Барриос вернется в "Спартак".

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