"Спартак" продал все абонементы на фанатскую трибуну

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Московский "Спартак" реализовал все абонементы на фанатскую трибуну. Болельщики "Спартака" будут располагаться за воротами на трибуне B "Открытие Арены", сообщает "Р-Спорт".

Всего, по данным на 11 августа, продано 19 200 абонементов, что составляет меньше половины вместимости сталиона, рассчитанного на 44 тысячи болельщиков.

Отметим, в прошлом сезоне "Спартак" реализовал около 12 тысяч абонементов, однако игры проходили на стадионе "Локомотив", где помещается всего 25 тысяч болельщиков.

После второго тура чемпионата России "красно-белые" идут на втором месте, набрав 6 очков. "Зениту" москвичи уступают только по разнице забитых и пропущенных мячей.