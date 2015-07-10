"Спартак" реализовал более 13 тысяч абонементов на будущий сезон

Фото: m24.ru/Василий Макагонов

Столичный "Спартак" продал более 13 тысяч абонементов на будущий сезон премьер-лиги. Это немного превышает плановые показатели, сообщает "Чемпионат".

"Подводить итоги абонементной программы еще рано. По состоянию на 9 июля было продано 13316 абонементов. В начале следующей недели мы будем принимать решение, продлевать ли абонементную кампанию", – рассказал коммерческий директор "красно-белых" Александр Атаманенко.

Интерес фанатов вызван назначением нового главного тренера Дмитрия Аленичева, который является культовой фигурой для болельщиков "красно-белых".

Напомним, 10 июня "Спартак" подтвердил подписание контракта с Аленичевым. Ассистентами нового тренера в "Спартаке" стали Дмитрий Ананко, работавший с Аленичевым в тульском "Арсенале", а также Егор Титов, на протяжении многих лет являвшийся капитаном "Спартака".

Аленичев возглавил тульский "Арсенал" в 2011 году, когда команда выступала в любительской лиге ЛФЛ и дошел с ней до Премьер-Лиги. Сохранить прописку в высшем дивизионе тульский клуб не сумел, заняв 16-е место.

Аленичев является единственным российским футболистом, выигравшим все официальные европейские клубные турниры (Лига чемпионов и Кубок УЕФА), и забивший в финалах каждого из них голы. Эти титулы он завоевал, выступаю за португальский клуб "Порту". Аленичев играл в составе "Спартака" с 1994 по 1998-й и с 2004 по 2006 год.