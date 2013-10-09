Московский "Спартак" переиграл "Донбасс" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" в домашнем матче КХЛ встречался с донецким "Донбассом". Хозяева льда одержали победу со счетом 2:1 и сумели прервать серию из трех поражений.

Счет был открыт на 39-й минуте встречи. Форвард "Спартака" Андерсон оказался один с шайбой на "пятачке" перед воротами "Донбасса" и переиграл Лейтона броском в упор.

Третий период начался с гола-шедевра Крутова, который обыграл сначала защитника, затем вратаря гостей и завел шайбу в пустые ворота.

"Донбасс" пытался отыграться, но большинство атак украинской команды разбивалось об оборону "Спартака" на "синей линии". Впрочем, одну шайбу гостям удалось отыграть. За 30 секунд до конца игры, сменив вратаря на шестого полевого игрока, "Донбасс" сумел забить. На большее времени гостям не хватило.

"Спартак" одерживает победу и прерывает серию из трех поражений. Москвичи с 22 очками поднимаются на шестое место в турнирной таблице Западной конференции.