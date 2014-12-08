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Спорт

08 декабря 2014, 22:20

"Спартак" всухую обыграл "Урал" в домашнем матче РФПЛ

Спартак РФПЛ Урал

Фото: ТАСС

Московский "Спартак" в домашнем матче Российской футбольной премьер-лиги обыграл "Урал". Поединок завершился со счетом 2:0, оба мяча были забиты во втором тайме.

На 63-й минуте Денис Глушаков вышел один на один с голкипером "Урала", но умудрился пробить прямо в стража ворот. Однако снаряд отскочил к Хосе Хурадо, которому оставалось только не промахнуться по пустой "рамке".

За пять минут до конца основного времени матча "Спартак" удвоил преимущество. Ромуло удался обводящий удар, поставивший в тупик Николая Заболотного.

Итоговый результат встречи - 2:0 в пользу "Спартака". "Красно-белые" поднимаются на шестое место в турнирной таблице и прерывают серию из двух матчей без побед.

Отметим, что свой следующий поединок "Спартак" проведет 7 марта против "Краснодара".

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15

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