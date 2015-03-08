Московский "Спартак" потерпел поражение от "Краснодара"

Фото: ТАСС

Московский "Спартак" потерпел поражение в своем первом весеннем матче Российской футбольной премьер-лиги от "Краснодара". Встреча завершилась со счетом 3:1.

Первый тайм забитыми мячами зрителей не порадовал. Лучший шанс имел Денис Глушаков, но с линии штрафной пробил в штангу ворот "Краснодара".

Во второй сорокапятиминутке "быки" заиграли активнее, что довольно быстро принесло им дивиденды. На 61-й минуте в результате комбинации гостей Роман Широков оказался один перед воротами "Спартака", но замешкался и не успел пробить. Однако мяч отскочил к Маурисио Перейре, который нанес пушечный удар метров с 20. Голкипер "красно-белых" Артем Ребров проводил мяч взглядом.

Спустя пять минут Ари оставил не у дел всю оборону москвичей и "парашютом" перекинул Реброва.

На этом проблемы "Спартака" не кончились. Еще через пять минут Одил Ахмедов при попустительстве обороны "красно-белых" замкнул навес с фланга и довел счет до разгромного - 3:0 в пользу "Краснодара".

Один мяч "красно-белым" удалось отыграть усилиями Квинси Промеса и Дениса Давыдова, однако на больше сил у подопечных Мурата Якина не хватило. Итоговый счет поединка - 3:1.

Таким образом, "Спартак" с 29 очками остается на шестой строчке в турнирной таблице РФПЛ.