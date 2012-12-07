Московский "Спартак" разгромно проиграл "Трактору"

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Московский "Спартак" был разгромлен челябинским "Трактором" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева забросили в ворота "красно-белых" четыре безответных шайбы.

Основные события в поединке развернулись во втором периоде. Сначала Контиола реализовал большинство, затем Кузнецов удвоил преимущество "Трактора".

"Спартак" имел отличный шанс сократить разрыв в счете во время игры 5 на 3, но подопечные Канарейкина действовали крайне неуверенно и не сумели создать ничего серьезного у ворот Фокина.

Аналогичную возможность челябинцы не упустили и Чистов в третий раз за период огорчил Борисова.

В заключительной двадцатиминутке Кузнецов сделал дубль и установил окончательный счет в матче - 4:0 в пользу "Трактора".

"Спартак" терпит третье поражение подряд и опускается на последнее место в Западной конференции. Следующую встречу "красно-белые" проведут 19 декабря дома против омского "Авангарда".