07 марта 2014, 18:21

Спорт

Хоккеисту "Спартака" Васильеву предстоит операция

Фото: ИТАР-ТАСС

Хоккеисту столичного "Спартака" Валерию Васильеву предстоит операция на плече. Игрок получил травму в самом первом матче сезона против подмосковного "Атланта" и весь сезон играл с повреждением, сообщает "Р-Спорт".

В поединке против ЦСКА, который состоялся 26 февраля, Васильев усугубил повреждение.

Кроме того, игрок подал заявление в КХЛ на расторжение контракта со "Спартаком" из-за невыплат зарплаты.

Напомним, "красно-белые" испытывают серьезные трудности с финансами после отзыва лицензии у генерального спонсора "Спартака".

Спартак травмы

