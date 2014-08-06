"Спартак" намерен приобрести экс-нападающего ЦСКА Жо

Жо. Фото: ИТАР-ТАСС

Экс-игрок ЦСКА Жо, который также выступает за сборную Бразилии, может перейти в "Спартак". "Красно-белые" заинтересованы в приобретении форварда, сообщает "Чемпионат.ком".

В настоящее время футболист выступает за бразильский клуб "Атлетико Минейро". На чемпионате мира в Бразилии Жо несколько раз выходил на замену, но ничем проявить себя не смог.

Российским болельщикам Жо наиболее известен своими выступлениями за ЦСКА. Нападающий защищал цвета "красно-синих" на протяжении двух с половиной лет и стал чемпионом страны.

Отметим, что "Спартак" испытывает некоторую нехватку нападающих: основной форвард команды Юра Мовсисян травмирован. В первом туре в стартовом составе вышел Артем Дзюба, отметившийся дублем.