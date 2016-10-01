Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября 2016, 20:15

Спорт

Хоккеисты "Спартака" проиграли китайскому "Куньлуню"

Фото: m24.ru/Анна Юргенсон

Московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проиграл китайскому "Куньлуню". Встреча, прошедшая в ледовом дворце "Парка Легенд", завершилась со счетом 0:1.

Единственную шайбу на 30-й минуте забросил Макс Вярн. Таким образом, "Куньлунь" прервал серию из четырех поражений кряду. Кроме того, первый "сухой" матч в КХЛ провел голкипер китайской команды Андрей Макаров.

В следующем матче четвертого октября "Спартак" сыграет с хабаровским "Амуром". Хоккеисты "Куньлуня" в тот же день примут в Шанхае "Сочи", после чего состоится ответная встреча со "Спартаком" – шестого октября.

Спартак КХЛ новости спорта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика