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Спорт

01 сентября 2014, 16:54

Маджид Уорис перейдет из "Спартака" в "Трабзонспор"

Спартак Маджид Уорис Трабзонспор

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" достиг договоренности с турецким "Трабзонспором" по поводу трансфера нападающего Маджида Уориса. Форвард из Ганы уже прошел медосмотр в Турции, сообщает официальный сайт "Спартака".

Футболисту предстоит согласовать условия личного контракта с турецким клубом.

По информации "Чемпионат.ком" "красно-белые" расстанутся с игроком за 7 миллионов евро. Это на 5 миллионов больше, чем сумма, за которую Уорис стал игроком "Спрартака".

Кроме того, в сделку внесен пункт, согласно которому при перепродаже Уориса в другой клуб спартаковцы заработают еще 20 процентов от суммы трансфера.

Отметим, что Уорис перешел в "Спартак" в ноябре 2012 года. За "красно-белых" форвард провел 15 игр, в которых забил один гол.

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