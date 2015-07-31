Форма поиска по сайту

31 июля 2015, 12:16

Художник Крис Риггс из США раскрасит парк "Сокольники"

Фото: park.sokolniki.com

31 июля художник Крис Риггс из США, чьи работы выставлены в музеях по всему миру, устроит арт-перформанс в "Сокольниках", сообщается на сайте парка.

Пространство парка мастер преобразит разноцветными композициями на тему "Мир и любовь". При этом Риггс будет писать не только на английском языке, но и впервые на русском, так как ценит культурные особенности России.

Главная идея акции – стирание границ между людьми, расами, континентами. Мир и любовь – те столпы, на которых держится наша планета.

Крис Риггс – известный американский художник. Его стиль – это микс стрит-арта, абстракции, сюрреализма, кубизма, поп-арта и других. Картины, скульптуры и монументальные живописные объекты Криса Риггса находятся в галереях и музеях разных стран.

Время: 31 июля, 17.00

Место: парк "Сокольники"

Сокольники Крис Риггс

