В Сокольниках пройдет акция "Москва – трезвый город!"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В парке "Сокольники" 25 июня пройдет акция "Москва – трезвый город!", приуроченная ко Всемирному дню борьбы с наркоманией, сообщает пресс-служба парка.

Жители столицы смогут пройти бесплатное медицинское обследование, получить консультации по вопросам наркомании, алкоголизма, а также узнать о профилактике и лечении различных заболеваний. Шатры здоровья и медицинские мобильные комплексы будут расположены на площадке "Здоровье".

В рамках мероприятия состоится марафон "Спорт ради жизни. Я против наркотиков" среди лиц, проходящих реабилитацию. Гости также смогут присоединиться к марафону и танцевальному флешмобу "Москва – город здоровья!", которые пройдут на площадке "Здоровый образ жизни = спорт".

Начало акции запланировано на 12:00 25 июня.

В парке "Сокольники" к середине июля появятся маршруты для похудения. Для обозначения маршрутов на асфальт нанесут наклейки разных цветов.

Всего планируется организовать от двух до пяти маршрутов разной сложности: от спортивного до прогулочного. Для удобства посетителей наклейки будут различаться по цвету: самый сложный обозначат красным цветом, самый простой – зеленым. На всех наклейках будет нанесена примерная вилка количества сожженных калорий. Однако пока до конца не решено, как часто будут располагаться наклейки на маршрутах.

В Сокольниках пояснили, что "калорийные маршруты" появятся в парке в рамках акции "Взвешенное лето", которая стартовала 4 июня и продлится до осени.