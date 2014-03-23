В столице закрывается сезон катания на коньках в парках

23 марта в столичных парках закрывается сезон катания на коньках. Последний день сегодня будет работать площадка в парке "Сокольники", сообщает телеканал "Москва 24".
Каток "Лед" в Сокольниках стал первым катком Москвы в зимнем сезоне 2013-2014 годов, его открытие состоялось 19 октября. Сегодня для посетителей будут доступны уютные кафе и комфортабельный пункт проката коньков.
Ссылки по теме
- Каток парка Горького в зимнем сезоне посетили более 500 тысяч человек
- Большинство катков с натуральным льдом закрылись в столице
Отметим, что уже в начале марта почти все катки с натуральным льдом закрылись, причиной стало аномальное тепло, которые пришло в столичный регион.
Одним из первых растаял каток "Гигант" в Сокольниках, не получится больше покататься также в Измайлове, Кузьминках, Лианозове на искусственном катке в Парке Горького.