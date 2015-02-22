23 февраля в Сокольниках пройдет фестиваль военных оркестров

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В День защитника Отечества в парке "Сокольники" пройдет фестиваль военных оркестров. Об этом сообщается на официальном сайте парка.

Мероприятие станет первым в цикле городских праздничных программ, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В фестивале примут участие образцово-показательный оркестр имени Римского-Корсакова ВМФ России, оркестр МЧС РФ, оркестр Полиции РФ, оркестр Московского гарнизона Министерства обороны РФ и другие известные военно-музыкальные коллективы.

Также для гостей парка выступит ансамбль песни и пляски ОДОН ВВ МВД России. На Главной аллее "Сокольников" разместится экспозиция Музея военной техники времен Великой Отечественной войны.

Фестиваль пройдет с 12.00 до 14.30.

"Параллельно для самых креативных защитников Отечества будет проходить Фестиваль "Battle Сани", в рамках которого состоятся незабываемые гонки на необычных санях и "боевых" тазах, сконструированных самими участниками, выступление модных милитари-диджеев и популярных звезд эстрады. В завершение соревнований гостей парка порадует удивительное дефиле саней участников по парку с использованием мощных снегоходов", - говорится в сообщении.

Напомним, на фасадах "Домов-книжек" на Новом Арбате включилась праздничная иллюминация, приуроченная к 23 февраля. Инсталляции на зданиях работают с наступлением темноты до полуночи.

На медиа-фасадах можно увидеть несколько роликов: самолеты, солдаты, подводные лодки, развевающийся флаг, награды, георгиевская ленточка, вечный огонь и салют. Сюжеты сменяют друг друга в течение 5 минут, а потом демонстрируются в закольцованном режиме.