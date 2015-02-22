Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Фестивали

22 февраля, 18:33

23 февраля в Сокольниках пройдет фестиваль военных оркестров

Сокольники 23 февраля военные оркестры фестивали и праздники

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В День защитника Отечества в парке "Сокольники" пройдет фестиваль военных оркестров. Об этом сообщается на официальном сайте парка.

Мероприятие станет первым в цикле городских праздничных программ, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В фестивале примут участие образцово-показательный оркестр имени Римского-Корсакова ВМФ России, оркестр МЧС РФ, оркестр Полиции РФ, оркестр Московского гарнизона Министерства обороны РФ и другие известные военно-музыкальные коллективы.

Также для гостей парка выступит ансамбль песни и пляски ОДОН ВВ МВД России. На Главной аллее "Сокольников" разместится экспозиция Музея военной техники времен Великой Отечественной войны.

Фестиваль пройдет с 12.00 до 14.30.

"Параллельно для самых креативных защитников Отечества будет проходить Фестиваль "Battle Сани", в рамках которого состоятся незабываемые гонки на необычных санях и "боевых" тазах, сконструированных самими участниками, выступление модных милитари-диджеев и популярных звезд эстрады. В завершение соревнований гостей парка порадует удивительное дефиле саней участников по парку с использованием мощных снегоходов", - говорится в сообщении.

Ссылки по теме

Напомним, на фасадах "Домов-книжек" на Новом Арбате включилась праздничная иллюминация, приуроченная к 23 февраля. Инсталляции на зданиях работают с наступлением темноты до полуночи.

На медиа-фасадах можно увидеть несколько роликов: самолеты, солдаты, подводные лодки, развевающийся флаг, награды, георгиевская ленточка, вечный огонь и салют. Сюжеты сменяют друг друга в течение 5 минут, а потом демонстрируются в закольцованном режиме.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать