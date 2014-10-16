В Москве пройдет IX фестиваль беременных и младенцев

Фото организатора фестиваля WAN Expo

С 30 октября по 2 ноября в Конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в павильоне № 4.1 состоится IХ фестиваль беременных и младенцев ("Word around new mother" - WAN Expo). Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе фестиваля.

В программе фестиваля интересные конкурсы, мастер-классы и викторины для всей семьи. Для маленьких посетителей пройдет конкурс "Заезд в ходунках", для будущих мамочек "В ожидании чуда" и "Викторина для мам", и даже конкурс для пап "Я беременный".

Зона мастер-классов пригласит всех желающих научиться мастерству живописи и мыловарению, а компании-участники организуют свои стенды, где так же будут проводиться различные конкурсы, лотереи и розыгрыши призов.

Для общего удобства на протяжении всей выставки будет работать комната матери и ребенка, полностью оборудованная - игрушками, диванчиками, пеленальными столиками, одноразовыми подгузниками и влажными салфетками, прибором для разогрева детского питания, а на детской площадке профессиональный аниматор будет развлекать юных непосед.