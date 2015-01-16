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Фестивали

16 января 2015, 22:25

Воскресенье от М24.ru и 2do2go: крещенские купания и "Олени party"

Сокольники афиша мастер-классы каток крещенские купания свежий воздух фестивали и праздники

В воскресенье, 18 января, в Москве пройдут "Олени party", крещенские купания, фестиваль Испании и еще несколько интересных мероприятий.

Подробнее о том, где вспомнить Олимпиаду, посмотреть мультфильмы, сделать съедобный пластилин и научиться готовить тайские блюда, - читайте в материале c сетевого издания M24.ru и интерактивной афиши 2do2go.

Катаемся на коньках в костюмах оленей

"Олени party"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

На катке в парке "Сокольники" пройдет вечеринка "Олени Party". На льду соберутся самые веселые посетители и аниматоры в костюмах оленей. В программе - конкурсы и выступление цирковых артистов.

  • Время: 18 января в 12:00
  • Каток: "Лед" в Сокольниках - ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1
  • Стоимость: от 350 рублей

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Ныряем в прорубь

Крещенские купания

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Празднование Крещения в Северном Тушине начнется в 20.30. На Химкинском водохранилище состоятся церковная служба и церемония водосвятия. Купающиеся смогут переодеться в теплых раздевалках и пройти к проруби-купели по теплому покрытию. После водных процедур гости праздника выпьют согревающие безалкогольные напитки. Всего в Москве будут работать около 50 купелей.

  • Время: 18 января в 20:30
  • Каток: парк культуры и отдыха "Северное Тушино", ул. Свободы, 56
  • Стоимость: бесплатно

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Смотрим анимационные работы

Лондонский международный фестиваль анимации

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

В этот уикенд в кинотеатре "35mm" пройдет Лондонский международный фестиваль анимации. Для показа в России выбраны лучшие работы фестиваля - короткометражные фильмы и анимационные клипы из разных стран мира на языках оригинала. Все фильмы сопровождаются русскими субтитрами.

  • Время: 18 января в 10.00
  • Каток: ул. Покровка, 47/24
  • Стоимость: от 250 рублей

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Делаем съедобный пластилин

Мастер-класс "Пластилиновая мастерская"

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

На мастер-классе "Пластилиновая мастерская" дети узнают, из чего сделан пластилин и смогут сами его изготовить. Малыши также научатся готовить необычный съедобный пластилин.

  • Время: 18 января в 13.00
  • Каток: "ИнноПарк" в "Сокольниках", пр-д Сокольнического круга, 9
  • Стоимость: от 550 рублей

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Учимся танцевать фламенко

Фестиваль Испании

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Холодным зимним вечером желающие могут окунуться в жаркие ритмы испанской гитары и почувствовать страсть танца фламенко. Грациозные танцовщицы не только исполнят для посетителей танец фламенко, но и научат его основам всех желающих. На фестивале также можно будет научиться изготавливать испанский веер. Кроме развлекательной программы запланировано проведение ярмарки, на которой будут продаваться испанские блюда и национальные костюмы.

  • Время: 18 января в 18.00
  • Каток: Берсеневская наб, 2, стр. 1
  • Стоимость: от 350 рублей

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Вспоминаем Олимпиаду в Сочи

Выставка "Механика чуда"

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Москвичи могут побывать на выставке объектов c церемонии открытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи. Среди экспонатов - средневековое Солнце, созвездие атлетов, тракторы, краны, видеопроекции и макет олимпийского стадиона "Фишт". Выставка проходит в павильоне "Космос" на ВДНХ.

  • Время: 18 января в 11.00
  • Каток: ВДНХ, Проспект Мира, 119
  • Стоимость: от 100 рублей

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Готовим тайские блюда

Мастер-класс по тайской кухне

Фото: M24.ru/Александр Авилов

"Шанхайский котелок" приглашает на бесплатный кулинарный мастер-класс. Вы научитесь готовить блюда от тайских рестораторов - пхат пхен куэйтьап сай, рыбу на пару и том ям "без супа".

  • Время: 18 января в 14.00
  • Каток: Магазин "Шанхайский котелок", ул. Дмитрия Ульянова, 1/61
  • Стоимость: бесплатно

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