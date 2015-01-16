Воскресенье от М24.ru и 2do2go: крещенские купания и "Олени party"

В воскресенье, 18 января, в Москве пройдут "Олени party", крещенские купания, фестиваль Испании и еще несколько интересных мероприятий.

Подробнее о том, где вспомнить Олимпиаду, посмотреть мультфильмы, сделать съедобный пластилин и научиться готовить тайские блюда, - читайте в материале c сетевого издания M24.ru и интерактивной афиши 2do2go.

Катаемся на коньках в костюмах оленей

"Олени party"



Фото: m24.ru/Игорь Иванко

На катке в парке "Сокольники" пройдет вечеринка "Олени Party". На льду соберутся самые веселые посетители и аниматоры в костюмах оленей. В программе - конкурсы и выступление цирковых артистов.

Время: 18 января в 12:00

18 января в 12:00 Каток: "Лед" в Сокольниках - ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1

"Лед" в Сокольниках - ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1 Стоимость: от 350 рублей

Ныряем в прорубь

Крещенские купания



Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Празднование Крещения в Северном Тушине начнется в 20.30. На Химкинском водохранилище состоятся церковная служба и церемония водосвятия. Купающиеся смогут переодеться в теплых раздевалках и пройти к проруби-купели по теплому покрытию. После водных процедур гости праздника выпьют согревающие безалкогольные напитки. Всего в Москве будут работать около 50 купелей.

Время: 18 января в 20:30

18 января в 20:30 Каток: парк культуры и отдыха "Северное Тушино", ул. Свободы, 56

парк культуры и отдыха "Северное Тушино", ул. Свободы, 56 Стоимость: бесплатно

Смотрим анимационные работы

Лондонский международный фестиваль анимации



Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

В этот уикенд в кинотеатре "35mm" пройдет Лондонский международный фестиваль анимации. Для показа в России выбраны лучшие работы фестиваля - короткометражные фильмы и анимационные клипы из разных стран мира на языках оригинала. Все фильмы сопровождаются русскими субтитрами.

Время: 18 января в 10.00

18 января в 10.00 Каток: ул. Покровка, 47/24

ул. Покровка, 47/24 Стоимость: от 250 рублей

Делаем съедобный пластилин

Мастер-класс "Пластилиновая мастерская"



Фото: ТАСС/Александр Рюмин

На мастер-классе "Пластилиновая мастерская" дети узнают, из чего сделан пластилин и смогут сами его изготовить. Малыши также научатся готовить необычный съедобный пластилин.

Время: 18 января в 13.00

18 января в 13.00 Каток: "ИнноПарк" в "Сокольниках", пр-д Сокольнического круга, 9

"ИнноПарк" в "Сокольниках", пр-д Сокольнического круга, 9 Стоимость: от 550 рублей

Учимся танцевать фламенко

Фестиваль Испании



Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Холодным зимним вечером желающие могут окунуться в жаркие ритмы испанской гитары и почувствовать страсть танца фламенко. Грациозные танцовщицы не только исполнят для посетителей танец фламенко, но и научат его основам всех желающих. На фестивале также можно будет научиться изготавливать испанский веер. Кроме развлекательной программы запланировано проведение ярмарки, на которой будут продаваться испанские блюда и национальные костюмы.

Время: 18 января в 18.00

18 января в 18.00 Каток: Берсеневская наб, 2, стр. 1

Берсеневская наб, 2, стр. 1 Стоимость: от 350 рублей

Вспоминаем Олимпиаду в Сочи

Выставка "Механика чуда"

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Москвичи могут побывать на выставке объектов c церемонии открытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи. Среди экспонатов - средневековое Солнце, созвездие атлетов, тракторы, краны, видеопроекции и макет олимпийского стадиона "Фишт". Выставка проходит в павильоне "Космос" на ВДНХ.

Время: 18 января в 11.00

18 января в 11.00 Каток: ВДНХ, Проспект Мира, 119

ВДНХ, Проспект Мира, 119 Стоимость: от 100 рублей

Готовим тайские блюда

Мастер-класс по тайской кухне

Фото: M24.ru/Александр Авилов

"Шанхайский котелок" приглашает на бесплатный кулинарный мастер-класс. Вы научитесь готовить блюда от тайских рестораторов - пхат пхен куэйтьап сай, рыбу на пару и том ям "без супа".