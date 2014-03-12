Летом в парке "Сокольники" появится экскурсионное такси

Экскурсионное такси в "Сокольниках" заработает летом

Экскурсионное такси запустят этим летом в парке "Сокольники". Посетители зоны отдыха смогут прокатиться по аллеям на паровозике или электромобиле. Главным же достоинством транспорта планируют сделать акустическую систему, которая будет рассказывать о достопримечательностях "Сокольников", сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на пресс-службу столичного парка.

Воспользоваться аудиогидом экскурсионного такси смогут как москвичи и жители других российских городов, так и гости из-за границы. Для прослушивания будут доступен не только русский язык, но и несколько иностранных.

Чтобы покататься на новом виде "паркового" такси, нужно будет заказать его у главного входа в зону отдыха.