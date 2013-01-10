Гайд-парк в "Сокольниках" откроется на месте "Зеленого театра"

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В парке "Сокольники" выбрана площадка для будущего гайд-парка. Он разместится на месте бывшего "Зелёного театра". Летом 2012 года там находился скейт-парк, который теперь переедет ближе к главному входу.

Площадка для политических дискуссий площадью 2 тысячи квадратных метров сможет вместить около 2 тысяч человек, сообщает пресс-служба префектуры Восточного округа.

Акции будут проводиться с 7.00 до 22.00. При этом организаторы будут обязаны информировать управляющую компанию парка о своих планах не более чем за 15 суток и не менее чем за 3 дня до события.

По словам начальника пресс-службы парка Дениса Цуканова, пока не принято решение по поводу внешнего вида площадки, но проект готовится.

Напомним, 7 декабря вступил в силу закон о гайд-парках, по которому в Москве будет создано две площадки для проведения политических митингов: в парке "Сокольники" и ЦПКиО имени Горького. Их открытие назначено на весну 2013 года.