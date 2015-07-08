В "Сокольниках" отметят День семьи, любви и верности

Фото: m24.ru/ Евгения Смолянская

8 июля в парке "Сокольники" отметят День семьи, любви и верности. Для всех гостей приготовлена специальная праздничная программа, сообщает пресс-служба парка.

Мероприятия начнутся в Большом розарии – все желающие смогут сфотографироваться на фоне "Арке любви", научиться изготавливать русские куклы-обереги и плести венки из ромашек.

Праздник продолжится выступлением музыкантов-гусляров, певицы Анны Сизовой и струнного трио "Элеганс".

Затем от Главного вода в "Сокольники" стартует семейная прогулка "Настоящая семья" – более тысячи семей прогуляются по дорожкам парка и оставят отпечатки рук на символической стене семейного счастья.

В праздничных мероприятиях также примут участие российские знаменитости – Гоша Куценко, Мария Кожевникова, Антон Макарский и другие.

В этот день принято чествовать Святых Петра и Февронию, которых по православным канонам считают покровителями семейных отношений, а их супружество – образцом христианского брака. Рязанская девица Феврония вылечила князя Петра, а взамен попросила его жениться на ней. Петр сдержал свое слово, и пара жила долго и счастливо.