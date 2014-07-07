В "Сокольниках" будут проводить интерактивные экскурсии

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В парке "Сокольники" будут проходить интерактивные экскурсии для российских и иностранных туристов, сообщает пресс-служба комитета по туризму и гостиничному хозяйству.

"Через призму "Сокольников" можно показать богатую историю Москвы и России, - отметила директор компании "Аллеато" - оператора по экскурсиям в парке Лиля Гусева. - Парк предлагается рассматривать как принципиально новый туристский ресурс города, на основе которого может быть развернута большая работа по привлечению туристов".

Туристам предложат три экскурсионных пакета. В минимальный входит базовая экскурсия, демонстрация ловчей птицы и посещение розария.

В базовом пакете туристов ждет встреча хлебом с солью, посещение храма Тихона Задонского, чаепитие с пирогами под музыкальное сопровождение.

Третий пакет, All inclusive, включает в себя еще и обед. Экскурсии продолжаются от двух с половиной до четырех-пяти часов. Стоимость туров составит от 650 до 2700 рублей за одного экскурсанта.

Экскурсии для отечественных и иностранных туристов будут разными. Если приедут туристы из экзотической страны, переводчиков пригласят из компаний, работающих с посольствами в Москве.

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