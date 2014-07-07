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07 июля 2014, 17:29

В "Сокольниках" будут проводить интерактивные экскурсии

Сокольники экскурсии парки

Фото: ИТАР-ТАСС

В парке "Сокольники" будут проходить интерактивные экскурсии для российских и иностранных туристов, сообщает пресс-служба комитета по туризму и гостиничному хозяйству.

"Через призму "Сокольников" можно показать богатую историю Москвы и России, - отметила директор компании "Аллеато" - оператора по экскурсиям в парке Лиля Гусева. - Парк предлагается рассматривать как принципиально новый туристский ресурс города, на основе которого может быть развернута большая работа по привлечению туристов".

Туристам предложат три экскурсионных пакета. В минимальный входит базовая экскурсия, демонстрация ловчей птицы и посещение розария.

В базовом пакете туристов ждет встреча хлебом с солью, посещение храма Тихона Задонского, чаепитие с пирогами под музыкальное сопровождение.

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Третий пакет, All inclusive, включает в себя еще и обед. Экскурсии продолжаются от двух с половиной до четырех-пяти часов. Стоимость туров составит от 650 до 2700 рублей за одного экскурсанта.

Экскурсии для отечественных и иностранных туристов будут разными. Если приедут туристы из экзотической страны, переводчиков пригласят из компаний, работающих с посольствами в Москве.

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История вопроса

Первые упоминания "Сокольников" датируются еще XII веком. По Cтромынской дороге, пролегавшей по соседству, наступал на Москву хан Тохтамыш, здесь же с войском проходил Дмитрий Донской.

В Сокольничьих рощах любили охотиться Иван Грозный, царь Алексей Михайлович, царица Анна Иоанновна. Недалеко от нынешней территории парка располагался Преображенский дворец, в котором юный Петр Первый провел несколько лет. Именно ко дворцу через Сокольники была прорублена дорога, которая сейчас называется Майским просеком.

Традицией стало проведение в парке мероприятий по коронации российских императоров.

Во второй половине 19 века в Сокольниках активно строились дачи.

Самые известные из них связаны с фамилиями купцов Ляминых, Бахрушиных и Боевых. До сих пор существует дача Ляминых, также интерес представляет дача Берии.

В Сокольниках писали свои картины художники Исаак Левитан и Алексей Саврасов, выступал Федор Шаляпин.

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