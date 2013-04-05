В Сокольниках освятят 12 колоколов с символикой ВДВ

Фото: function.mil.ru

На восстановленном православном храме в Сокольниках 7 апреля будут водружены колокола с символикой Воздушно-десантных войск.

В храме Благовещения Пресвятой Богородицы освятят 12 колоколов, отлитых на средства из добровольных пожертвований десантников, ветеранов боевых действий и членов их семей, информирует Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации.

"На колоколах отлиты изображения икон святых, тезоименитство с которыми связывает всех командующих ВДВ, благодаря помощи которых и был возрожден этот храм", - заявил главный священник ВДВ протоиерей Михаил (Васильев).

В этот день планируется проведение мероприятий с элементами традиционных народных гуляний. Кроме того, для всех участников и гостей праздника военнослужащими ВДВ будет организовано угощение солдатской кашей и горячим чаем, добавили в ведомстве.