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04 мая 2016, 15:24

Фестивали и праздники

Фестиваль "Дача Fest" пройдет в "Сокольниках"

Фото предоставлено организаторами

19 мая в парке "Сокольники" начнется фестиваль "Дача Fest", который продлится до 25 мая. Гости увидят здесь дома, участки и ландшафтные проекты, посвященные традициям дачной культуры, а также примут участие в лекциях, семинарах и мастер-классах.

Программа фестиваля направлена на обмен опытом в этой области. Гостям расскажут о развитии загородной недвижимости, ландшафтном дизайне и многом другом. Здесь выступят известные дизайнеры, декораторы и архитекторы.

Для самых маленьких посетителей будет работать мини-ферма и приключенческая площадка.

Все фестивальную неделю можно будет попробовать фермерские продукты, а также приобрести посадочный материал в грин-маркете.

Дата: 19-25 мая

Место: парк "Сокольники"

Цена: 250 рублей

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