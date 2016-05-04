Фестиваль "Дача Fest" пройдет в "Сокольниках"

Фото предоставлено организаторами

19 мая в парке "Сокольники" начнется фестиваль "Дача Fest", который продлится до 25 мая. Гости увидят здесь дома, участки и ландшафтные проекты, посвященные традициям дачной культуры, а также примут участие в лекциях, семинарах и мастер-классах.

Программа фестиваля направлена на обмен опытом в этой области. Гостям расскажут о развитии загородной недвижимости, ландшафтном дизайне и многом другом. Здесь выступят известные дизайнеры, декораторы и архитекторы.

Для самых маленьких посетителей будет работать мини-ферма и приключенческая площадка.

Все фестивальную неделю можно будет попробовать фермерские продукты, а также приобрести посадочный материал в грин-маркете.

Дата : 19-25 мая : 19-25 мая Место: парк "Сокольники" Цена: 250 рублей

