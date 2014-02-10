Цены на авиабилеты в Сочи остаются приемлемыми для россиян

В Сочи начался пятый день соревнований на Олимпийских играх. Спортсмены и большинство зрителей прибыли в город еще на прошлой неделе, чтобы успеть на церемонию открытия. Однако часть болельщиков только направляются в столицу зимних Игр 2014 года.

Несмотря на высокий спрос на авиабилеты, их цена остается приемлемой. Так, в интернете билет на 10 февраля до Сочи можно купить за 4190 рублей, сообщает телеканал "Москва 24". Это минимальная стоимость в один конец, но с каждым последующим днем стоимость увеличивается.

Что же касается билетов на соревнования, разброс цен на них весьма велик и зависит от комфортабельности места. Так, присутствие соревнованиях по керлингу обойдется болельщикам от 1000 до 2500 рублей, билеты на матчи группового этапа олимпийского хоккейного турнира – от 500 до до 8000 рублей. Впрочем, болельщикам сборной России по хоккею, которые еще не успели приобрести билеты, попасть на матчи не удастся – в продаже заветных квитков уже нет.

Билет на командные соревнования по фигурному катанию стоит от 1500 до 15 000 рублей, а за санным спортом можно понаблюдать всего за 700 рублей. Иными словами, ценник определяется престижностью состязания и зрительским интересом.

Приобрести билет можно как по прибытию в олимпийских кассах, так и на официальном сайте, заполнив специальную форму.

Если вы хотите успеть побывать на Олимпиаде, то стоит задуматься и о вопросе проживания в Сочи. Разумеется, в городе построили огромное количество гостиниц, отелей и баз отдыха, однако все они уж заняты. Стоимость же аренды квартир в Сочи и Адлере на время Олимпийских игр приблизилась к совершенно космическим цифрам. Так, за проживание в "однушке" с вас могут запросить 15 тысяч рублей в сутки! Ценник вполне на уровне очень приличной гостиницы. Самая дешевая из квартир обойдется где-то в 8-9 тысяч рублей в сутки. Умножаем это число на 16 дней Олимпиады и получаем вывод: на проживание нужно отложить как минимум 130 тысяч рублей. При этом не забудьте оставить деньги на питание.