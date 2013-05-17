Определены первые участники эстафеты огня Олимпийских игр-2014

В России названы первые участники эстафеты Олимпийского огня, которая стартует в Москве 7 октября. В общей сложности путь Олимпийского огня составит более 65 тысяч километров. Факелоносцы будут путешествовать на автомобиле, поезде, самолете, атомном ледоколе, на русской тройке и даже в оленьей упряжке.

За всю историю зимних Олимпийских игр эстафета "Сочи 2014" станет самой продолжительной. А завершится она в Сочи 7 февраля 2014 года.

По словам руководителя штаба проекта "Сочи-2014" Алексея Соколова, в эстафете примут участие самые разные люди: репортеры, представители творческой интеллигенции, инженеры, ветераны боевых действий. Кроме того, в состав команды войдут дети, которые перенесли рак.