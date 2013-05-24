Форма поиска по сайту

Одинцовский полицейский умер от отравления алкоголем с нейролептиком

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели полицейского в Московской области.

Тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено 25 апреля около одного из домов в деревне Северово Подольского района. При осмотре выяснилось, что погибший - сотрудник ОВО МУ МВД России "Одинцовское".

Как установила судмедэкспертиза, смерть потерпевшего наступила в результате комбинированного отравления алкоголем и клозапином, являющимся сильнодействующим нейролептическим препаратом.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Ведутся поиски лиц, причастных к преступлению.

