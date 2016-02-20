СК проводит проверку по факту гибели водителя погрузчика на западе Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели водителя погрузчика, который упал в котлован на стройке в ЗАО, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел на Мичуринском проспекте. Погрузчик упал в котлован во время проведения земельных работ. В результате водитель, находившийся в кабине, от полученных травм скончался на месте происшествия.
На днях в столице произошел еще один несчастный случай с рабочим. В Измайловском парке на мужчину упало дерево, в результате чего пострадавший скончался.
