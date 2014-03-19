Возбуждено дело в отношении авиадебошира с рейса Москва - Гоа

Фото: ИТАР-ТАСС

В отношении 25-летнего пассажира рейса Москва – Гоа, устроившего пьяный дебош на борту, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Он подозревается в применении насилия и оскорблении представителей власти.

По версии следствия, 17 марта пассажир, находясь на борту воздушного судна рейса Москва – Гоа, совершил административное правонарушение, в связи с чем самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани.

После доставки мужчины в медпункт аэропорта он неоднократно высказывал оскорбления в адрес представителей власти. Помимо этого, пассажир несколько раз ударил полицейских по ногам.

Ранее районный суд Астрахани признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Напомним, на борту севшего в Астрахани лайнера находились 212 человек, в том числе 2 детей и 8 членов экипажа. В результате инцидента пассажирам пришлось провести в гостиницах Астрахани около 12 часов.