15 ноября 2014, 17:05

Безопасность

В Подмосковье возбуждено дело по факту избиения школьницы

Возбуждено уголовное дело об избиении школьницы в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело после проверки размещенной в СМИ информации об избиении школьницы в подмосковной Ивантеевке, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Причиной проверки стал появившийся в интернете видеоролик, в котором несколько школьниц наносят удары по лицу своей сверстнице, а затем одна из них вырывает девочке клок волос.

В пресс-службе СКР отметили, что в настоящее время все участницы конфликта установлены. С целью определения тяжести вреда здоровью причиненного потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Уголовное дело возбуждено по статье "Нанесение побоев из хулиганских побуждений".

Отметим, громкий случай произошел осенью прошлого года. Тогда в Наро-Фоминском районе Подмосковья семь школьниц избили девушку-инвалида и отобрали у нее мобильный телефон.

Впоследствии зачинщица преступления была осуждена на 5,5 лет колонии. Другие фигурантки дела получили от полутора до трех лет лишения свободы.

Следственный комитет следствие избиения школьницы

