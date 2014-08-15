СК возбудил уголовное дело по факту самоубийства студентки в ЮАО

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 15-летней девушки по статье "доведение до самоубийства", сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в пятницу, 15 августа, на юге столицы студентка колледжа покончила с собой, прыгнув с балкона. Тело девушки было обнаружено около дома на улице Братеевская, где проживала погибшая.

На месте происшествия прибывшие полицейские обнаружили предсмертную записку. В настоящий момент следователи устанавливают мотивы самоубийства.