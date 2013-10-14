Форма поиска по сайту

14 октября 2013, 13:17

Безопасность

Следственный комитет проверит обстоятельства гибели мужчины в тире

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет проведет проверку по факту гибели мужчины в тире в Москве. По предварительной информации, мужчина погиб в результате неосторожного обращения с оружием другого посетителя тира.

Инцидент произошел 13 октября в помещении тира "Хантер" примерно в 21.50, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Предварительно установлено, что 12-летний юноша практиковался в стрельбе из малокалиберной винтовки "СВД" и, в результате неосторожного обращения с оружием, смертельно ранил 33-летнего мужчину, который находился в огневой зоне.

В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

